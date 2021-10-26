Звезда сериала Улицы разбитых фонарей раскрыла подробности личной жизни.
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" раскрыла подробности личной жизни.
Алексей
Нилов пытается наладить отношения с сыном от коллеги по цеху Ирины Климовой.
Долгое время артист не общался с наследником.
Климова была второй официальной женой актера. В браке у знаменитостей
родился сын Никита. По воспоминаниям Ирины, Алексей первое время был примерным
мужем и отцом. Актер купал сынишку, пеленал и играл с ним. Но едва Никите
исполнилось пять месяцев, его папа уехал в Санкт-Петербург. Нилов бросил Климову и грудничка.
Ирина признавалась в одном из интервью, что до беременности
не знала о проблемах Алексея с алкоголем. Первое время актер сериала
"Улицы разбитых фонарей" скрывал свое пагубное пристрастие и не
знакомил ее с друзьями-выпивохами. Сначала запои актера длились не более двух-трех дней, затем
ситуация усугубилась.
Алексей Нилов возобновил общение с наследником, когда тому
было уже 12 лет. К сожалению, сделать отношения по-настоящему родственными пока
не удается. До встречи с отцом Никита говорил всем, что его папа умер. Актер считает, что такие мысли ребенку внушила Климова.
"Можно было бы сказать, что я космонавт. Тем более что
я играл космонавта", – отметил Алексей в свежем интервью. Впрочем, как
говорит Нилов, сказать малышу о смерти родителя – тоже какой-никакой выход.
Звезда сериала о милиции подчеркнула, что никогда не отказывалась платить алименты. Заработок в те годы у
него был непостоянным, поэтому Климовой пришлось пойти в суд. Кроме того, у
знаменитости к тому моменту уже была другая семья. Актер рассказал также, что его сын Никита собирается
поступать в Высшую школу экономики.