Звезда сериала Улицы разбитых фонарей раскрыла подробности личной жизни.

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" раскрыла подробности личной жизни.АлексейНилов пытается наладить отношения с сыном от коллеги по цеху Ирины Климовой.Долгое время артист не общался с наследником.Климова была второй официальной женой актера. В браке у знаменитостейродился сын Никита. По воспоминаниям Ирины, Алексей первое время был примерныммужем и отцом. Актер купал сынишку, пеленал и играл с ним. Но едва Никитеисполнилось пять месяцев, его папа уехал в Санкт-Петербург. Нилов бросил Климову и грудничка.Ирина признавалась в одном из интервью, что до беременностине знала о проблемах Алексея с алкоголем. Первое время актер сериала"Улицы разбитых фонарей" скрывал свое пагубное пристрастие и незнакомил ее с друзьями-выпивохами. Сначала запои актера длились не более двух-трех дней, затемситуация усугубилась.Алексей Нилов возобновил общение с наследником, когда томубыло уже 12 лет. К сожалению, сделать отношения по-настоящему родственными покане удается. До встречи с отцом Никита говорил всем, что его папа умер. Актер считает, что такие мысли ребенку внушила Климова."Можно было бы сказать, что я космонавт. Тем более чтоя играл космонавта", – отметил Алексей в свежем интервью. Впрочем, какговорит Нилов, сказать малышу о смерти родителя – тоже какой-никакой выход.Звезда сериала о милиции подчеркнула, что никогда не отказывалась платить алименты. Заработок в те годы унего был непостоянным, поэтому Климовой пришлось пойти в суд. Кроме того, узнаменитости к тому моменту уже была другая семья. Актер рассказал также, что его сын Никита собираетсяпоступать в Высшую школу экономики.