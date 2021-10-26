Сегодня восемнадцатый тур первенства России по футболу во втором дивизионе. Владимирское Торпедо...

Сегодня восемнадцатый тур первенства России по футболу во втором дивизионе. Владимирское "Торпедо" сыграет в гостях с одним из лидеров турнирной таблицы Локомотивом-Казанкой.У "черно-белых" сейчас черная полоса. Команда не может добиться победы уже шесть матчей к ряду и идет на предпоследнем месте. Футбольный клуб "Муром", в предыдущем туре обыгравший "Чертаново", дома принимает "Химик" из Дзержинска. Команда с берегов Оки в настоящий момент расположилась на шестом месте турнирной таблицы.