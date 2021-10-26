Появились кадры с места происшествия. Напомним, 24 октября в 8 часов вечера в следственный отдел по...

Появились кадры с места происшествия. Напомним, 24 октября в 8 часов вечера в следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный СУ СК России по Владимирской области поступило сообщение о том, что местная жительница увела в лес свою 10-летнюю дочь, и их местонахождение неизвестно.В ходе поисковых мероприятий около 6 часов утра 25 октября 2021 года девочка была найдена недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района, рядом с ребенком обнаружено тело матери с признаками переохлаждения. Девочке незамедлительно оказана первая медицинская помощь, и она госпитализирована в ГБУЗ ВО «Детская городская больница города Гусь-Хрустальный». В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. В рамках проводимой доследственной проверки следователями СК России будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствующие случившемуся, а также дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.