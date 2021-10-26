Транспортные средства изъяты полицейскими.

В июле текущего года в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный» с заявлением о краже велосипеда обратилась местная жительница.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к хищению 43-летнего мужчины. В содеянном злоумышленник признался.Установлено, что фигурант вошел в подъезд дома потерпевшей, увидел стоящий под лестничным пролетом велосипед и похитил его. Впоследствии чужое имущество он продал.Ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, составил 8 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенный велосипед в ходе следствия был изъят сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.В совершении аналогичного преступления подозревается 24-летний житель Мурома.В конце сентября с сообщением о пропаже велосипеда в полицию обратилась 36-летняя местная жительница. Имущество хранилось в подъезде. Сумма причиненного ущерба составила 10 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого по подозрению в причастности к краже задержали жителя этого же дома.Фигурант свою вину признал.Установлено, что подозреваемый неоднократно замечал оставленный без присмотра велосипед и решил похитить его, чтобы в дальнейшем использовать самому.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.Похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено законной владелице.