Команда вуза презентовала джойстик для работы за компьютером для людей с нарушениями мелкой...

Команда вуза презентовала джойстик для работы за компьютером для людей с нарушениями мелкой моторики рук.На рынке представлены специальные устройства для инвалидов, но, как говорит автор и руководитель проекта Максим Зимин, их эргономика недостаточно хороша. Сложность при создании такого устройства - адаптация его под разный уровень мышечной атрофии, под разный тип нарушений. Студенты пригласили для испытаний человека с диагнозом ДЦП, у которого значительно снижена моторика рук. Девушке было предложено протестировать два устройства - стандартную компьютерную мышь и специализированный манипулятор .Максим Зимин, руководитель проекта, инженер Регионального ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования:- По результатам проведенных испытаний ни один тест с помощью этих устройств не был пройден. Применение метода позиционно-силового управления джойстиком позволит расширять применение системы для большего числа людей с нарушением мелкой моторики.