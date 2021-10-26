Следственный комитет проводит доследственную проверку истории. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Под Гусь-Хрустальным нашли мертвую 36-летнюю женщину, которая пропала в лесу вместе с 10-летней дочерью. Девочка госпитализирована в больницу.Основная версия гибели мамы – переохлаждение. Известно, что она состояла на учёте в психоневрологическом диспансере. Местные жители сообщают, что раздетую дезориентированную женщину видели вечером 24 октября на улице Интернациональной.Спустя некоторое время в городе организовали масштабные поиски пропавших гусевчан. Утром 25 октября женщину нашли мёртвой. Ребёнок сидел рядом с её телом.«В поисках участвовали правоохранительные органы, МЧС, кинологи, волонтёры из «Лиза Алерт» . Запустили квадрокоптер. Помогали охотники, знающие местность. Спасибо всем, кто помогал. Угрозы жизни и здоровью девочки нет. Будем решать вопрос об установлении опеки» , - рассказал коллегам из мэр Гусь-Хрустального Алексей Соколов.Тем временем Следственный комитет проводит доследственную проверку истории. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.