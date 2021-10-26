Владимирские общественники намерены обратиться в госинспекцию по охране объектов культурного наследия с целью включения дома в список объектов культурного наследия. Они уверены, что здание можно восстановить.

Во Владимире могут снести 150-летний дом на улице Гагарина, в котором до революции жил поэт Александр Безыменский. Строение признано аварийным.Двухэтажку в 1870-х годах построил крестьянин Алексей Поленов. Позднее имущество отошло крестьянину Михаилу Чирину, который открыл здесь постоялый двор. Через 15 лет его купил Павел Мусатов, сообщил краевед Алексей Арескин.В советское время в доме оборудовали квартиры. Он не попал в реестр памятников культурного наследия, а в 2017 году признан ветхим и подлежащим сносу в срок до 5 июня 2020 года.«Сроки вышли, квартиры не расселены, новое жильё не приобретено. В итоге владимирцы вынуждены находиться в крайне неблагоприятных условиях», -Один из нанимателей - ветеран труда, в связи с чем прокурор обратился в суд с требованием предоставить квартиру площадью 44,4 квадратных метра. Иск удовлетворен. Суд обязал мэрию Владимира переселить семью ветерана из аварийного жилья в благоустроенную квартиру.Известно, что в доме 7 квартир, из которых 6 – частные и одна муниципальная. По данным горадминистрации, кроме вышеуказанной семьи никто не живёт. Сейчас владимирцам нашли жильё площадью 46 квадратных метров в 9-этажном доме.При этом окончательное решение о сносе будет приниматься коллегиально, с учётом мнений экспертов.«Этот дом – часть сложившейся застройки. Следует хорошо подумать и не наломать дров», - уточнили в мэрии.Добавим, что владимирские общественники намерены обратиться в госинспекцию по охране объектов культурного наследия с целью включения дома в список объектов культурного наследия. Они уверены, что здание можно восстановить.