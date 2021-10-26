С августа 2019 года до 9 апреля текущего года сообщники проводили в нежилом доме в Киржаче азартные игры с использованием игрового оборудования.

В Киржачском районе пятерых москвичей и местных жителей обвиняют в организации подпольного казино. С августа 2019 года до 9 апреля текущего года сообщники проводили в нежилом доме в Киржаче азартные игры с использованием игрового оборудования.«Они осуществлялись путём заключения с игроками основанного на риске соглашения о выигрыше по определённым правилам. Один из подельников являлся руководителем банды. Остальные четверо фигурантов - охранниками и операторами. За свою работу они получали зарплату и процент от прибыли», - пояснили в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Весной группу задержали. Подозреваемые признали свою вину. Уголовное дело передано в городской суд для рассмотрения.