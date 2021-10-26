Соблюдение масочного режима проверили в крупных торговых центрах Владимира. Рейд провели...

Соблюдение "масочного режима" проверили в крупных торговых центрах Владимира. Рейд провели сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Какой штраф грозит за отсутствие маски в общественном месте, расскажет Юлия Шувалова.- Почему маску на подбородке носите? - Удобно так!С каждым днем заболеваемость КОВИД-19 все выше. Но владимирцев это, похоже, не пугает. Носить маски никто не хочет. Нарушают "масочный режим" по двум причинам:- Я не боюсь. Мне уже 92.Это первая. Второй аргумент весомей...- Я если что привитая!Но обладатели "антител" забывают, что также могут заболеть или стать переносчиком инфекции и заразить других. Так или иначе масочный режим в регионе никто не отменял и действует он для всех: в общественном транспорте, в магазинах, на рынках, в кафе и ресторанах.Как правило, покупатели надевают маски на входе, но затем, когда проходят в торговый зал, снимают. При этом на просьбу сотрудников Роспотребнадзора все же соблюдать "масочный режим" покупатели реагируют иногда агрессивно. Пострадала и наша видеокамера. Как сообщают представители торговых центров, конфликты случаются ежедневно.Екатерина Веселовская, исполнительный директор торгового центра:- Молодой человек отказывался, говорил, что его нарушаются права конституционные. Прямо скандалил, размахивал руками. И за частую администраторы - девушки. Они пугаются таких людей, поэтому сразу вызываем охрану, сразу нажимаем кнопку ГБР, вызываем сотрудников полиции.За отсутствие маски в общественном месте можно получить штраф. Для физических лиц он составляет от одной тысячи рублей до тридцати.Марина Колтунова, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Если мы встречаем людей, которые принципиально отказываются носить маски, мы вызываем сотрудников полиции, которые составляют протокол об административных правонарушениях и материалы дела передаются в суд.Всего с начала этого года во Владмире обследовали две с половиной тысячи объектов торговли. И если сейчас проверяют маски, то с 15 декабря начнут проверять QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации. Иначе доступ в крупные торговые центры будет закрыт.Юлия Шувалова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"