Ребенка нашли рядом с телом умершей мамы. Жуткая история произошла в лесном массиве под Гусь-Хрустальным. Как сообщает региональный Следком, около 8 часов вечера 24 октября в следственный

Ребенка нашли рядом с телом умершей мамы. Жуткая история произошла в лесном массиве под Гусь-Хрустальным. Как сообщает региональный Следком, около 8 часов вечера 24 октября в следственный отдел СК области поступило сообщение о том, что местная жительница увела в лес свою 10-летнюю дочь, и их местонахождение неизвестно. После получения сообщения о пропаже малолетней следственно-оперативная группа