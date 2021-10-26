Сплошные проверки автотранспорта прошли в минувшие выходные.

В минувшие выходные сотрудники отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели рейдовые мероприятия в Камешковском районе.Наряды ДПС контролировали соблюдение законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения в г. Камешково, с. Коверино, д. Сергееиха, д. Лубенцы, Новая Печуга, Новая Заря, Плясицыно, п. К.Маркса, п. Новки, п. Дружба и ряде других населенных пунктов Камешковского района.В рамках профилактических мероприятий проверено более 170 транспортных средств. Выявлены нарушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ «Административные правонарушения в области дорожного движения».Так при следовании по дороге от п. К. Маркса в сторону п. М. Горького наряд ДПС обратил внимание на автомобиль «Мицубиси». Водитель не выполнил требование об остановке и попытался скрыться, однако в результате преследования был задержан. Транспортным средством управлял гражданин 1969 г.р. В отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ.В результате работы выявлено 22 нарушения Правил дорожного движения, в том числе, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 12.3 КОАП РФ, ч.2 ст. 12.37 КОАП РФ, ч.1 ст.12.29 КоАП РФ, 12.2 КоАП РФ и другими. Половина нарушений допущена водителями мототехники. Один пешеход привлечен к административной ответственности за отсутствие на одежде световозвращающих элементов при движении вне населенного пункта в темное время суток.Также в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции провели профилактические беседы с детьми и родителями о недопустимости нарушений ПДД.