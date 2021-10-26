25 октября в 9 вечера в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

25 октября в 9 вечера в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного дома в селе Авдотьино Юрьев-Польского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пресс-служба МЧС по Владимирской области информирует, что сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение дома по всей площади. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 24 кв.м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru