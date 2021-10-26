Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Без тепла
В качестве отопления - плиты и обогреватели....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Без тепла
В качестве отопления - плиты и обогреватели. Почему жители многоквартирного дома в Карабаново уже две недели без тепла?
- Маски сняты
На подбородке, в кармане или на ухе. Как соблюдают во Владимире масочный режим и что грозит за его неисполнение?
- Истина где-то рядом
Оружие, тепловизор и металлоискатель. Что пытается найти на муромской земле местный житель Дмитрий Савва?