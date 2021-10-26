Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Без тепла В качестве отопления - плиты и обогреватели....

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Без теплаВ качестве отопления - плиты и обогреватели. Почему жители многоквартирного дома в Карабаново уже две недели без тепла?- Маски снятыНа подбородке, в кармане или на ухе. Как соблюдают во Владимире масочный режим и что грозит за его неисполнение?- Истина где-то рядомОружие, тепловизор и металлоискатель. Что пытается найти на муромской земле местный житель Дмитрий Савва?