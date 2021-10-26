Ответы на вопросы даёт член общественного совета Сергей Багрий.

В рамках проекта «Уроки безопасности» владимирские общественники продолжают информирование граждан по различным вопросам правоохранительной направленности.Тема очередного видеоурока: «Что делать, если в отношении Вас совершено противоправное деяние?».Куда обращаться, возможные способы обращения, как правильно изложить информацию - ответы на эти и другие вопросы в своем видеоуроке для граждан даст член общественного совета при УМВД России по Владимирской области Сергей Багрий.Предыдущие уроки можно посмотреть на сайте УМВД России по Владимирской области:ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УМВД РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «УРОК БЕЗОПАСНОСТИ»