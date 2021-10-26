Владимир Путин наградил орденами Пирогова медиков из разных российских регионов, которые внесли...

Владимир Путин наградил орденами Пирогова медиков из разных российских регионов, которые внесли большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженно исполняют свой профессиональный долг.Врач ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ» Александр Викторович Середа получил эту награду посмертно.Напомним, 8 февраля 2021 на 54-ом году жизни умер известный врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Гороховецкой центральной районной больницы Александр Середа.Фото: Газета "Новая жизнь" Гороховец