Владимирская область расположилась на 81 месте по темпам иммунизации населения.

Врио губернатора Александр Авдеев провёл совещание с участием глав муниципалитетов, темой которого стала борьба с Covid-19.В отдельных городах ощущается нехватка реанимационных мест для тяжёлых больных. С огромными перегрузками работают врачи в «красных зонах», сотрудники «скорой помощи».«В рейтинге субъектов РФ мы Привито 33% взрослого населения региона. Самые сложные группы – молодёжь и люди старшего возраста», − отметил директор департамента здравоохранения Константин Баранов.При этом в больницах создан достаточный запас препаратов.Александр Авдеев дал поручение проанализировать работу каждого пункта вакцинации, а также организовать максимально эффективную их работу.«При необходимости усилить, расширить, перенести пункты или развернуть новые – и именно там, где комфортно жителям. Чтобы неудобства организационного характера не усугубляли ситуацию», - рассказали в пресс-службе обладминистрации со ссылкой на главу региона.При этом у «соседей» из Ивановской, Нижегородской, Ярославской и Костромской области показатели гораздо лучше.«Необходимо понять, где мы недорабатываем, и исправить ситуацию», − потребовал Александр Александрович.