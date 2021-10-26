В октябре 30 участников акции «Плати просто» получили сертификаты федеральной сети супермаркетов бытовой техники и электроники.

В октябре 30 участников акции «Плати просто» получили сертификаты федеральной сети супермаркетов бытовой техники и электроники.За первый месяц проведения акции в личном кабинете зарегистрировалось 3142 клиента Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Для участия в розыгрыше призов им также необходимо было оформить подписку на электронную квитанцию, совершить с помощью онлайн-сервиса платежи или передать показания приборов учета и при этом не иметь задолженности перед энергокомпанией.Сотрудники офисов продаж и обслуживания проводят «Дни знаний», в рамках которых информируют о возможностях мобильного приложения, проводят регистрацию и демонстрируют функции сервиса.«Компания регулярно проводит для клиентов интересные акции, – рассказывает директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский. – Мы стараемся повысить доступность и популярность дистанционных сервисов. Фактически это мобильный офис «ЭнергосбыТ Плюс», в котором можно решить основные вопросы в любое время, без очередей, обедов и выходных, а ещё получить подарок».Акция «Плати просто» продлится до конца ноября. Победителей следующего этапа определят методом случайного выбора лицевых счетов. Итоги будут опубликованы в СМИ, а также на официальном организации.Победители первого месяца акции «Плати просто»:QR-код для скачивания приложения «ЭнергосбыТ+».