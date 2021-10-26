Высокотехнологичное медицинское оборудование предназначено для проведения сеансов брахитерапии при лечении рака шейки матки, злокачественных новообразований прямой кишки, кожи, пищевода, полости рта и другой локализации.

Владимирский областной клинический онкологический диспансер получил современный гамма-терапевтический аппарат контактного облучения SagiNova.Высокотехнологичное медицинское оборудование предназначено для сеансов брахитерапии при лечении рака шейки матки, прямой кишки, кожи, пищевода, полости рта и других органов.«Лучевое воздействие сведено к минимуму за счёт высокой точности подведения дозы», - сообщает департамент здравоохранения региона.По эффективности результаты брахитерапии местами сопоставимы с хирургическим вмешательством. Метод сокращает время терапии и реабилитации.«Современная система дозиметрии позволяет специалистам осуществлять прямой мониторинг доз облучения и контролировать радиотерапевтический процесс», - уточнили в Белом доме.В 2021 году онкологическая служба обновит медоборудование на 200,4 млн рублей.