Новости спорта. Неутешительные. Владимирское «Торпедо» сегодня вечером в гостях было разгромлено...

Новости спорта. Неутешительные. Владимирское «Торпедо» сегодня вечером в гостях было разгромлено московской «Казанкой».Железнодорожники сумели поразить ворота «черно-белых» семь раз, а "торпедовцы" только один. Это одно из самых крупных поражений в истории команды. Коллектив Сергея Дубровина опустился на последнее место турнирной таблицы.«Торпедо» по итогам чемпионата рискует лишиться профессионального статуса.