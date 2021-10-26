Множество площадок, разнообразие мастер-классов, яркие одеяния. Организаторы постарались на славу. Посмотреть здесь действительно было на что. Мастерицы не только демонстрировали свои

Множество площадок, разнообразие мастер-классов, яркие одеяния. Организаторы постарались на славу. Посмотреть здесь действительно было на что. Мастерицы не только демонстрировали свои работы, но и делились секретами. При желании посетители и сами могли попробовать что-то сделать своими руками. Например, представительница Павловского сельского поселения приобщала аудиторию к искусству ткачества. Татьяна Кинеева, мастерица Павловского сельского поселения Как ни