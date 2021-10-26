Пары будут организованы в онлайн-режиме в соответствии с расписанием. Дни 4 и 5 ноября будут выходными. Внеучебные и научные мероприятия проведут при помощи дистанционных технологий.

Владимирский государственный университет переходит на дистант. «На удалёнке» студенты будут учиться с 30 октября по 7 ноября. Об этом пресс-служба ВлГУ рассказала в своих аккаунтах в соцсетях.«Сбить новую волну коронавируса и не допустить дальнейшего распространения инфекции можно только совместными усилиями», - уверены в ВУЗе.Пары будут организованы в онлайн-режиме в соответствии с расписанием. Дни 4 и 5 ноября будут выходными. Внеучебные и научные мероприятия проведут при помощи дистанционных технологий.В завершении поста представители университета призвали студентов и преподавателей привиться от ковида в пункте иммунизации, развёрнутом на базе заведения.