В первую неделю месяца температура воздуха составит 6-9 градусов тепла. При этом к выходным похолодает до +2.

Во Владимире с середины ноября начнутся заморозки. Об этом сообщают синоптики, которые составили подробный прогноз на ноябрь.В первую неделю месяца температура воздуха составит 6-9 градусов тепла. При этом к выходным похолодает до +2. Такие значения продержатся до середины месяца, а примерно с 16-17 ноября горожан ждут отрицательные температуры – от -1 до -3 градусов Цельсия.По информации метеорологов, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 и 16 ноября будут дождливыми, а 18, 21, 22, 23, 27, 28 выпадет снег. Солнечными окажутся 1 и 20 ноября. В остальные дни - пасмурно или переменная облачность. В основном будут дуть юго-западные ветра, скорость которых будет колебаться в районе пяти метров в секунду.