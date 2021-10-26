С 30 октября по 7 ноября они будут учиться удалённо.

Владимирский РАНХиГС и филиал финансового университета с 30 октября по 7 ноября переводят студентов на дистант. Изменения уже внесены в учебный план.В Финуниверситете на каникулы уйдут также учащиеся по программам среднего профессионального образования. В президентской академии уточнили, что 4 ноября будет выходным днем. При этом головной офис ВУЗа отправился на дистанционное обучение уже с 25 октября.«Решение о формате обучения в региональных филиалах будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в субъекте», - уточнили в пресс-службе университета.Ранее «33Live.Ru» сообщал, что на время нерабочих дней