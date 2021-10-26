Чиновники из департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также сотрудники ГИБДД провели во Владимирской области рейд по проверке соблюдения масочного режима.

Чиновники из департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также сотрудники ГИБДД вышли на рейд по проверке соблюдения масочного режима. Мониторинг проводился среди перевозчиков и таксистов.«На маршрутах Владимира проверено 4 автобуса, а также 6 автомобилей такси. На таксиста составлен протокол об административном правонарушении», - подводят итоги мероприятия в Белом доме.Напомним, что сумма санкций составляет от одной до 30 тысяч рублей.Кроме того, водителям разъясняли необходимость использования средств индивидуальной защиты.Повторные проверки пройдут в октябре – ноябре.