АО «ЭнергосбыТ Плюс» запускает акцию «Новый год – бизнес без долгов!». Она впервые проводится для юридических лиц Владимира . Участников ждут призы: сертификаты на покупку электроники, а ..

АО «ЭнергосбыТ Плюс» запускает акцию «Новый год – бизнес без долгов!». Она впервые проводится для юридических лиц Владимира . Участников ждут призы: сертификаты на покупку электроники, а также бесплатная реклама в офисах продаж и обслуживания клиентов.Для того, чтобы стать претендентом на победу, необходимо до 30 ноября погасить долги за тепло и горячую воду, оплатить прогнозное потребление энергоресурсов за ноябрь и декабрь в полном объёме. Сделать это можно в личном кабинете для юридических лиц, банковским переводом, а также в офисах продаж и обслуживания.Победителей выберут в декабре с помощью генератора случайных чисел.Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (4922) 44-97-87, а также в офисе на улице Чайковского, 38Д.