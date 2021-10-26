Они бесплатно присматривают за особенными детьми.

Благодаря тесному сотрудничеству учреждений социальной сферы с техникумами и колледжами в систему поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, вошли «социальные няни» − студенты-волонтёры.«Уже 49 добровольцев безвозмездно обеспечивают кратковременный присмотр за особенными детьми. Они организуют их досуг и проводят коррекционно-развивающие занятия. Это позволяет не только предоставить родителям свободное время, но и способствует развитию и социализации ребят», - рассказывают в департаменте социальной защиты населения.Специалисты-кураторы, реабилитолог и психолог, предварительно обучают студентов навыкам конструктивного общения и эффективного реагирования на поведение людей с ОВЗ.Такой мерой поддержки воспользовались уже 43 семьи из Владимира, Гороховецкого, Камешковского, Ковровского и Селивановского районов.