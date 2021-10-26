По состоянию на 26 октября в медицинских организациях региона действует 2305 коек для пациентов с...

По состоянию на 26 октября в медицинских организациях региона действует 2305 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92,5 процента из них занято (2133), свободны 172 койки. В связи с возросшей потребностью 5 дополнительных специализированных коек развёрнуто в Меленковской районной больнице.52279 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 47 человек.Напомним, что 26 октября выявлено 311 новых случаев коронавируса.За период наблюдения в области отмечено 2192 летальных случая, в том числе за сутки скончались еще 7 человек.