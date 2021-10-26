Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 61 213 владимирцев.

Во Владимирской области на 26 октября выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 70 человек. Ещё 33 жителя подхватили опасную болезнь в Муромском, 32 - в Гусь-Хрустальном, 31 - в Ковровском, 16 - в Александровском районах. По 15 пациентов с ковидом прибавилось в Вязниковском и Юрьев-Польском, 14 - в Кольчугинском, 13 - в Киржачском, по 12 - в Гороховецком, Суздальском и Петушинском районах. Девять инфицированных сделали положительный тест в Собинском, 8 - в Меленковском, 7 - в Селивановском, 6 - в Судогодском, 5 - в Камешковском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 61 213 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 423 случая во Владимире, 7096 - в Гусь-Хрустальном районе, 6759 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.