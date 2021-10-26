Во Владимирской области на 26 октября выявлено 312 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 26 октября выявлено 312 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 72 человек. Ещё 36 жителей подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 35 - в Муромском, 33 - в Ковровском районах. По 15 заболевших прибавилось в Петушинском и Суздальском, 14 - в Александровском, по 13 - в Юрьев-Польском и Кольчугинском, 12 - в Вязниковском районах. Сразу 11 пациентов получили положительный тест в Киржачском, по 10 - в Собинском и Гороховецком, 8 - в Судогодском, 6 - в Меленковском, 5 - в Селивановском, 3 - в Камешковском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 60 902 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 353 случая во Владимире, 7064 - в Гусь-Хрустальном районе, 6726 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.