На территории Владимирской области 26 октября 2021 года лабораторно подтверждено 311 случаев...

На территории Владимирской области 26 октября 2021 года лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.70 - во Владимире33 - в Муромском районе32 - в Гусь-Хрустальном районе31 - в Ковровском районе16 - в Александровском районе15 - в Вязниковском районе15 - в Юрьев-Польском районе14 - в Кольчугинском районе13 - в Киржачском районе12 - в Гороховецком районе12 - в Суздальском районе12 - в Петушинском районе9 - в Собинском районе8 - в Меленковском районе7 - в Селивановском районе6 - в Судогодском районе5 - в Камешковском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 61 213 случаев заболевания.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.