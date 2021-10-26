На территории Владимирской области 26 октября 2021 года лабораторно подтверждено 311 случаев...
На территории Владимирской области 26 октября 2021 года лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
70 - во Владимире
33 - в Муромском районе
32 - в Гусь-Хрустальном районе
31 - в Ковровском районе
16 - в Александровском районе
15 - в Вязниковском районе
15 - в Юрьев-Польском районе
14 - в Кольчугинском районе
13 - в Киржачском районе
12 - в Гороховецком районе
12 - в Суздальском районе
12 - в Петушинском районе
9 - в Собинском районе
8 - в Меленковском районе
7 - в Селивановском районе
6 - в Судогодском районе
5 - в Камешковском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 61 213 случаев заболевания.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.