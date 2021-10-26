В холода без отопления. Жители многоквартирного аварийного дома в Карабаново с середины октября без...

В холода без отопления. Жители многоквартирного аварийного дома в Карабаново с середины октября без тепла. Почему уже две недели местные коммунальщики не могут решить проблему, выяснил наш корреспондент Константин Миронов.Температура в квартирах у жителей дома №6 по улице Чулкова не поднимается выше 10 градусов. Люди греются обогревателями и газовыми плитами. Отопления нет с 13 октября. А в некоторых квартирах нет даже света.Нелли Филлипова, жительница дома №6 по улице Чулкова:- Вот сплю в козьей кофте. Я ничем не греюсь. Провода то у меня... Нет электричества никакого, чтобы котел поставить, а потом его включишь, так все взорвётся. Только вот пока готовлю, от газа нагреется, побольше его включишь - башка на части разваливается.Сотрудники управляющий компании заявляют, что причина отсутствия отопления - ветхие коммуникации. Одну наружную утечку устранили, поставив хомут. Теперь необходимо заменить аварийную трубу в одной из квартир. Но ее хозяйка, пенсионерка Мария Крючкова, попросту не даёт коммунальщикам это сделать. Для того, чтобы дать тепло, необходимо вскрыть полыМария Крючкова, жительница дома №6 по улице Чулкова:- Им просто нужно вскрыть, вскрыть полы. А там полы гнилые, у меня там проводка проходит, свет электрический к газовой плите. Холодильник стоит - все там. У меня там в квартире на кухне - сухо и паласы лежат, сухо, ничего нет. А Виталик мне сказал, слесарь - сначала мы здесь угол срежем, а потом пойдем искать утечку.Из-за упорства женщины страдает весь дом. Жители неоднократно просили администрацию вмешаться и провести тепло по временной схеме. Но, как говорят коммунальщики, такой возможности нет физически - все упирается в квартиру пенсионерки.Николай Карпов, житель дома №6 по улице Чулкова:- Пусть решают с ней вопрос, если только через нее, значит, согласно закону действовать, как положено. Или ее переселять, или при ней делать ремонт. Но проблему нужно решать, потому что ночью уже минусовые температуры.Сама Мария Николаевна заявляет, что никакой утечки под ее квартирой нет. В качестве доказательства демонстрирует показания вот этого комнатного прибора. По ее словам, влажность в пределах нормы...А вот конденсат на окне в комнате говорит об обратном. Состояние полов также показывает, что под полом вода.- У меня полы гнилые, уже оседают, гнилые все полы, а плинтусы уже сожрали крысы, можно так сказать.К слову, дом 1850-го года постройки - один из самых старых в городе, был признан аварийным еще в 2017-м году, но люди до сих пор здесь живут.Сотрудники администрации Карабаново заявляют, что каждый день ведут переговоры с Марией Крючковой. Женщине даже предлагали временно переехать в квартиру на третьем этаже. Но каждый раз отказ.Татьяна Павлова, замглавы администрации города Карабаново:- Она нам не обосновывает, почему она не даёт. Она единственное, что говорит - это чтобы ее переселяли. В очереди она у нас стоит 34. Очередность мы нарушить не можем, потому что это будет ущемлением прав других жильцов. Мы предлагали ей переселиться на другой этаж, она отказалась и мотивирует отказ проводить ремонт в своей квартире. Мы ей не раз говорили, что весь дом страдает по вине Крючковой.Как рассказали представители администрации, насильно попасть в квартиру и провести ремонт под кухней они не могут. И все это время жители аварийного дома на улице Чулкова - пятнадцать семей - сидят без отопления. С наступлением заморозков ситуация станет критической...Константин Миронов, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».