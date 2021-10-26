Проезд в районе поворота на станцию Колокша будет закрыт с 23.00 до 23.40.

Во Владимирской области федеральную трассу М-7 ночью 27 октября перекроют на 40 минут. На 168 километре автомагистрали планируют установить П-образную опору.Проезд у поворота на станцию Колокша будет закрыт с 23.00 до 23.40.В сторону Москвы объезд будет организован через поворот на Одерихино на 168 километре М-7. Автолюбители проследуют через деревню Юрино и выедут на 165 километре на Пекинку.При движении сторону Нижнего Новгорода следует повернуть на 156 километре М-7 в Лакинске в сторону Собинки. Через Улыбышево поток транспорта выедет на 185 километр «семёрки».«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», - добавили в ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».