В следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный СУ СК России по Владимирской области около 20 часов...

В следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный СУ СК России по Владимирской области около 20 часов 24 октября 2021 года поступило сообщение о том, что местная жительница увела в лес свою 10-летнюю дочь, и их местонахождение неизвестно.Пресс-служба следственного комитета по Владимирской области сообщает, что после получения сообщения о пропаже малолетней следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия. В поисках также принимали участие оперативные сотрудники и иные должностные лица регионального МЧС и МВД России, около 80 волонтеров из Владимирской области и соседних регионов, применялись поисковые собаки, квадрокоптеры, квадроциклы, автомобильная техника и вертолет. Лесной массив, в направлении которого ушла женщина с дочерью, разбили на сектора, за которыми были закреплены сформированные отдельные группы, в состав которых вошли представители каждого ведомства и волонтеры.В ходе поисковых мероприятий около 6 часов утра 25 октября 2021 года девочка была найдена недалеко от деревни Бабино Гусь-Хрустального района, рядом с ребенком обнаружено тело матери с признаками переохлаждения.Девочке незамедлительно оказана первая медицинская помощь, и она госпитализирована в ГБУЗ ВО «Детская городская больница города Гусь-Хрустальный». В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.В рамках проводимой доследственной проверки следователями СК России будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствующие случившемуся, а также дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.