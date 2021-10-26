Храмы в объявленную Президентом в нерабочую неделю не закроются. Но если есть возможность их не посещать – лучше так и сделать. Владимирская епархия рассказала, как проживёт первую неделю

Храмы в объявленную Президентом в нерабочую неделю не закроются. Но если есть возможность их не посещать – лучше так и сделать. Владимирская епархия рассказала, как проживёт первую неделю ноября. Церковных праздников будет немного. Богослужения не отменят, но их можно будет смотреть по специализированный телеканалам. Как сказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, у Русской православной церкви