На 1 меньше, чем накануне. Впервые за три с лишним недели мы не поставили ежедневный антирекорд. До сегодняшнего дня суточный прирост заражённых шёл только “в гору”. Всего лабораторно

На 1 меньше, чем накануне. Впервые за три с лишним недели мы не поставили ежедневный антирекорд. До сегодняшнего дня суточный прирост заражённых шёл только “в гору”. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 61 213. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 70 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 72. Всего