Поделиться не только теплом, но и кровью. Акция инициирована молодежным советом ПАО «Т Плюс» в память о подвиге доноров в военное время. В этом году акция проходит в рамках фестиваля энергосбережения «Вместе ярче».

Акция инициирована молодёжным советом ПАО «Т Плюс» в память о подвиге доноров в военное время. В этом году акция проходит в рамках фестиваля энергосбережения «Вместе ярче».Сотрудники Владимирской ТЭЦ-2 и тепловых сетей приняли участие в уже традиционной донорской акции «Мы с тобой одной крови». За два дня кровь сдали почти 100 человек. По сравнению с кампанией прошлого года число участников выросло вдвое.Благодаря энергетикам владимирский банк крови пополнился в общей сложности на 40 литров. Компоненты востребованы не только при проведении операций, лечении серьезных заболеваний, травм и ожогов, но и при экстренной помощи больным коронавирусом.«Когда весь мир борется с ковидом, тема донорства выходит на новый уровень. Донорская плазма также нужна для лечения инфицированных больных. Соглашаясь на участие, мы спасаем чью-то жизнь», – прокомментировал директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Олег Грошев.Областная станция переливания крови помогла организовать безопасный процесс со строгим соблюдением мер профилактики, предоставив современный мобильный комплекс по забору крови.Впервые активное участие в акции принимали студенты – волонтеры ВлГУ. А хорошее настроение поддерживал фольклорный ансамбль «Услада». Помогать людям стало хорошей традицией для энергетиков Владимирского филиала.Федеральная донорская акция «Мы с тобой одной крови» проходит в 31 городе России по инициативе ПАО «Т Плюс». До конца октября сотрудники филиала проведут еще два дня донора во Владимире и Иванове.