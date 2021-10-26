Поделиться не только теплом, но и кровью. Акция инициирована молодежным советом ПАО «Т Плюс» в память о подвиге доноров в военное время. В этом году акция проходит в рамках фестиваля энергосбережения «Вместе ярче».
Акция инициирована молодёжным советом ПАО «Т Плюс» в память о подвиге доноров в военное время. В этом году акция проходит в рамках фестиваля энергосбережения «Вместе ярче».
Сотрудники Владимирской ТЭЦ-2 и тепловых сетей приняли участие в уже традиционной донорской акции «Мы с тобой одной крови». За два дня кровь сдали почти 100 человек. По сравнению с кампанией прошлого года число участников выросло вдвое.
Благодаря энергетикам владимирский банк крови пополнился в общей сложности на 40 литров. Компоненты востребованы не только при проведении операций, лечении серьезных заболеваний, травм и ожогов, но и при экстренной помощи больным коронавирусом.
«Когда весь мир борется с ковидом, тема донорства выходит на новый уровень. Донорская плазма также нужна для лечения инфицированных больных. Соглашаясь на участие, мы спасаем чью-то жизнь», – прокомментировал директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Олег Грошев.
Областная станция переливания крови помогла организовать безопасный процесс со строгим соблюдением мер профилактики, предоставив современный мобильный комплекс по забору крови.
Впервые активное участие в акции принимали студенты – волонтеры ВлГУ. А хорошее настроение поддерживал фольклорный ансамбль «Услада». Помогать людям стало хорошей традицией для энергетиков Владимирского филиала.
Федеральная донорская акция «Мы с тобой одной крови» проходит в 31 городе России по инициативе ПАО «Т Плюс». До конца октября сотрудники филиала проведут еще два дня донора во Владимире и Иванове.