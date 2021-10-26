Необходимо усиливать ответственность для работодателей, которые не платят зарплаты больше МРОТ, хотя у них есть такая возможность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта закона о повышении минимального размера оплаты труда.

Необходимо усиливать ответственность для работодателей, которые не платят зарплаты больше МРОТ, хотя у них есть такая возможность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта закона о повышении минимального размера оплаты труда.Среди работодателей есть те, кто используют "серые" схемы и начисляют зарплаты в конвертах, при этом относят на затраты покупку дорогих автомобилей по 20 миллионов рублей и других средств роскоши, пояснил Володин."Это вопрос, который надо там также увязывать при обсуждении, и, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей", – подчеркнул спикер.Он напомнил, что МРОТ является государственной гарантией, и работник не может получать ниже этой суммы. Председатель ГД предложил правительству совместно изучить вопрос, почему на предприятиях с высокой рентабельностью сотрудникам платят минимальную зарплату.В пример Володин привел сельское хозяйство: собственники предприятий в этой сфере – миллиардеры, но работникам платят МРОТ. "Этим гражданам надо совесть вернуть и поспособствовать нам через Уголовный кодекс", – сказал спикер.Председатель ГД указал на важность повышения ответственности работодателей и их мотивации. Необходимо сделать все, чтобы предприятия работали прозрачно, сказал Володин."А там, где выплачивают заработную плату на уровне МРОТ, пускай объясняют, почему нельзя повышать. Нам надо стимулировать их, защищая права человека труда", – добавил спикер.