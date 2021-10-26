Депутаты фракции Единая Россия в Законодательном собрании встретились с врио губернатора...

Депутаты фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании встретились с врио губернатора Александром Авдеевым. Они обсудили перспективы совместной работы, проблемы региона и пути их решения.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Ситуация такая сложная. И поэтому с первых дней во что пришлось погружаться и что пришлось решать - вы знаете. Я стараюсь об этом почаще говорить и в своих сетях, и в СМИ, и на совещаниях, которые проходят.Депутаты рассказали о проблемах, которые ставят перед ними избиратели. Александр Авдеев заявил, что одной из важнейших задач считает привлечение инвестиций во Владимирскую область: улучшение инвестиционного климата, снятие административных барьеров, повышение доверия между инвесторами и региональной властью. Также он отметил важность взаимодействия с муниципалитетами, в том числе в плане дорожного строительства. Что касается короткосрочных целей, то сейчас это отопительный сезон.Вячеслав Картухин, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании:- Фракция "ЕР" будет во всем содействовать и помогать работе врио губернатора Владимирской области. Мы знаем те проблемы, которые у нас есть: это общественный транспорт, здравоохранение, вопрос безопасности школ, проблемы сельского хозяйства и многое другое. Мы сегодня увидели взаимопонимание. По всем вопросам мы будем проводить консультации, согласовывать свои позиции и воплощать их в жизнь.