По проценту привитого населения наш регион на данный момент занимает в России 81 место из 85.
Об...
По проценту привитого населения наш регион на данный момент занимает в России 81 место из 85.
Об этом сегодня на заседании областной общественной палаты рассказал новый директор областного департамента здравоохранения Константин Баранов. И такой результат соответственно влечет за собой высокие темпы распространения болезни и высокий процент летальности среди заболевших. Темпы же вакцинации не растут и, как заявил Баранов, существует даже риск просрочить ранее полученную вакцину.
В Заседании общественной палаты так же принял участие врио губернатора Александр Авдеев. Это его первая встреча с областными общественниками. Он выразил надежду на благотворное сотрудничество в интересах жителей региона и отметил, что проблемы в сфере здравоохранения нужно решать прямо сейчас, не откладывая...