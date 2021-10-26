По проценту привитого населения наш регион на данный момент занимает в России 81 место из 85. Об...

По проценту привитого населения наш регион на данный момент занимает в России 81 место из 85.Об этом сегодня на заседании областной общественной палаты рассказал новый директор областного департамента здравоохранения Константин Баранов. И такой результат соответственно влечет за собой высокие темпы распространения болезни и высокий процент летальности среди заболевших. Темпы же вакцинации не растут и, как заявил Баранов, существует даже риск просрочить ранее полученную вакцину.В Заседании общественной палаты так же принял участие врио губернатора Александр Авдеев. Это его первая встреча с областными общественниками. Он выразил надежду на благотворное сотрудничество в интересах жителей региона и отметил, что проблемы в сфере здравоохранения нужно решать прямо сейчас, не откладывая...