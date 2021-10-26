Молодёжная дума при Законодательном Собрании проводит дополнительный набор. Кандидаты в молодые депутаты прошли очный этап отбора.

Молодёжная дума при Законодательном Собрании проводит дополнительный набор. Кандидаты в молодые депутаты прошли очный этап отбора.В Молодёжный парламент, действующий при Законодательном Собрании, начался добор. Причины, по которым депутатские кресла освобождаются, разные: кто-то меняет место жительства, кто-то не может посещать заседания по рабочим или семейным обстоятельствам. Так или иначе, полномочия сложены, вакантные места освобождены.Те, кто на них претендует, проходят строгий конкурсный отбор. Кандидаты предоставили проект своей законодательной инициативы, которую эксперты анализируют по разным направлениям: насколько предложение актуально, насколько глубоко проработана тема и, конечно же, насколько грамотно инициатива оформлена в нормотворческом плане.Несомненно, важнейший этап отбора - прохождение конкурсной комиссии с участием «взрослых» депутатов Заксобрания. Кандидаты защищают свой проект очно, демонстрируя подготовку и умение выступать на публику.Председатель оргкомитета Молодёжной думы, вице-спикер ЗС Роман Кавинов рассказал:- Мы оцениваем проекты по множеству критериев. Важно не только, чтобы сам закон был правильно написан; нам интересно, прежде всего, насколько проблема общественно значима и насколько хорошо ребята умеют презентовать свои проекты. Были очень интересные предложения. Я уверен, что интерес к работе Молодёжной думы и её активность сохранятся, в том числе благодаря вливанию «новой крови».Председатель оргкомитета Молодежной думы, вице-спикер ЗС Максим Быстров комментирует:- Ребята предлагают законодательные инициативы, которые им близки: по волонтёрству, мерам борьбы с коронавирусом, относящиеся к транспорту. Часть инициатив касалась таких асоциальных явлений, как коррупция, терроризм и экстремизм. Со множеством тем кандидаты работают напрямую во время своей учебной деятельности. Очень радует, что в этот набор пришло большое количество студентов юридических факультетов, так что мы ожидаем повышения уровня проработки законодательных инициатив.В самое ближайшее время подведут итоги и огласят результаты финального этапа отбора.