После обращения в Центр управления регионом, местные чиновники решили вопрос в пользу жителя Бородино.

Без уличного освещения на деревенской улице сложно жить. С его отсутствием как раз и не согласился Алексей Потапов, начавший «бумажную» борьбу за ремонт фонаря возле своего участка в деревне Бородино Камешковского района.Противостояние длилось несколько лет, и перспектив не наблюдалось. Ровно до тех пор, пока мужчина не написал о проблеме через соцсеть в Центр управления регионом. По словам мужчины, он не раз обращался в муниципальное образование «Пенкинское», но там всегда находились отговорки.«Подскажите пожалуйста, как бороться с этим! Как достучаться до властей? Я не поверю, что за все время нельзя было найти средства на лампу в фонарь! А ведь по закону обязаны обеспечить освещение!», – написал Алексей в официальную группу ЦУРа «ВКонтакте».Центр управления регионом взял жалобу в работу, и уже на следующий день автор сообщения получил информацию, что вопрос – на административном контроле. На днях новый мощный фонарь ярко осветил улицу перед домом Алексея и его соседей.«Заменили! Спасибо! Даже дальше, через два дома, тоже заменили. Теперь хоть не страшно выйти вечером», - поблагодарил Алексей Потапов.