Инцидент произошел 28 сентября в курортном районе Фетхие провинции Мугла. Ссора пары туристов,...

Инцидент произошел 28 сентября в курортном районе Фетхие провинции Мугла. Ссора пары туристов, приехавших в этот популярный турецкий город, закончилась убийством. О чрезвычайном происшествии сообщила местная газета Turizm Ajansı. По информации издания, поводом для бурного выяснения отношений 51-летней россиянки и её 55-летнего спутника стала ревность. После того, как горячий спор перерос в драку, мужчина ударил женщину бутылкой спиртного по голове.Пробыв в номере всю ночь, утром турист понял, что его подруга мертва. После того, как администрация отеля сообщила о происшествии в полицию, в номер были направлены бригады скорой медицинской помощи и жандармерии. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что женщина скончалась от полученных травм. Сотрудники жандармерии задержали подозреваемого россиянина, теперь ему грозит тюремный срок.Подозреваемый работал врачом травматологом-ортопедом в отделенческой больнице на станции Муром, имел много положительных отзывов от пациентов. По законам Турции убийство человека без умысла карается 20-летним сроком тюремного заключения. Приговор зависит от конкретных обстоятельств преступления и его исполнителя.Фото: turizmajansi.com