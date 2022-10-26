Иверская икона Божией Матери, по преданиям, творит настоящие чудеса!

Иверская икона Божией Матери, по преданиям, творит настоящие чудеса!История26 октября – поистине важный день для православной церкви. Верующие прославляют Иверскую икону Божией Матери, к которой еще на Руси обращались с разными просьбами. Именно в этот день в 17 веке икона появилась в Москве, а написал ее, по преданию, евангелист Лука.Наши предки молились иконе об избавлении от бед и проблем, также о хорошем урожае.ТрадицииВ народе день Иверской иконы Пресвятой Богородицы также величают банным обиходьем. Считалось, что именно 26 октября нужно уделить время состоянию бань: заменять сгнившие доски, а также мыть емкости для воды и печи. Народ верил, что в стенах бани живет дух, который любит париться и мыться в четвертый или третий пар, поэтому воду не убирали, а веники и саму баню чистили, чтобы дух смог принять водные процедуры.Люди же парились в банях с настойками из трав, расставленными по углам, которые, по поверьям, должны были защитить от болезней.Народные приметыВ этот день наши предки обращали особое внимание на природные знаки. Если день выдался солнечным, значит ближайшие дни будет сопровождать непонятная погода: дождь и снег буду сменять друг друга. Если же люди замечали купающихся в воде воробьев, значит стоит ждать затяжные дожди. Мороз предсказывала чистое светло-голубое небо, а оттепель – громкое пение петухов ранним утром.Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери?Запрещено вести диалог с незнакомцами: есть риск, что под видом человека с вами говорит злой дух, который отнимет жизненные силы и принесет финансовые проблемы;Нельзя открывать окна, чтобы не запустить в дом холодный ветер и не поселить дискомфорт в доме;Молодым девушкам запрещено ходить в лес и за водой в одиночестве: в этот день леший и водяной не дремлют и могу унести представительниц прекрасного пола с собой;Нельзя ругаться, желать зла кому-либо и нецензурно выражаться.