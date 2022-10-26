Иверская икона Божией Матери, по преданиям, творит настоящие чудеса!
Иверская икона Божией Матери, по преданиям, творит настоящие чудеса!
История
26 октября – поистине важный день для православной церкви. Верующие прославляют Иверскую икону Божией Матери, к которой еще на Руси обращались с разными просьбами. Именно в этот день в 17 веке икона появилась в Москве, а написал ее, по преданию, евангелист Лука.
Наши предки молились иконе об избавлении от бед и проблем, также о хорошем урожае.
Традиции
В народе день Иверской иконы Пресвятой Богородицы также величают банным обиходьем. Считалось, что именно 26 октября нужно уделить время состоянию бань: заменять сгнившие доски, а также мыть емкости для воды и печи. Народ верил, что в стенах бани живет дух, который любит париться и мыться в четвертый или третий пар, поэтому воду не убирали, а веники и саму баню чистили, чтобы дух смог принять водные процедуры.
Люди же парились в банях с настойками из трав, расставленными по углам, которые, по поверьям, должны были защитить от болезней.
Народные приметы
В этот день наши предки обращали особое внимание на природные знаки. Если день выдался солнечным, значит ближайшие дни будет сопровождать непонятная погода: дождь и снег буду сменять друг друга. Если же люди замечали купающихся в воде воробьев, значит стоит ждать затяжные дожди. Мороз предсказывала чистое светло-голубое небо, а оттепель – громкое пение петухов ранним утром.
Что нельзя делать в день Иверской иконы Божией Матери?
Запрещено вести диалог с незнакомцами: есть риск, что под видом человека с вами говорит злой дух, который отнимет жизненные силы и принесет финансовые проблемы;
Нельзя открывать окна, чтобы не запустить в дом холодный ветер и не поселить дискомфорт в доме;
Молодым девушкам запрещено ходить в лес и за водой в одиночестве: в этот день леший и водяной не дремлют и могу унести представительниц прекрасного пола с собой;
Нельзя ругаться, желать зла кому-либо и нецензурно выражаться.