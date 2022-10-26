Аварийный мост может отрезать от большой земли деревню Недюрево Киржачского района. Когда...

Аварийный мост может отрезать от "большой земли" деревню Недюрево Киржачского района. Когда начнется ремонт переправы? Выяснил Александр Сыпченко.Переправа через реку Большой Киржач. Еще недавно по этому мосту жители деревни Недюрево могли беспрепятственно добираться на работу или в социальные учреждения Киржачского района. Однако, после весеннего паводка переправу размыло. И теперь по ней не могут проехать ни скорая, ни пожарная машина. Жители опасаются, что мост из-за деформации может попросту съехать в реку. Сейчас здесь стоит только запрещающий знак для проезда автомобилей массой свыше трех с половиной тонн. По телефону нам удалось связаться с местным фермером Владимиром Кочетковым. Для него потеря моста обернулась большими убытками.Владимир Кочетков, фермер:– У нас там имеются арендованные поля, порядка 100 гектаров, мы их обслуживаем, мы там занимаемся пасьбой животных, заготавливаем корма, а в этом году в связи с обрушением, паводком мы не могли уже заготавливать там сено, воспользоваться этими угодьями, угодья эти потихоньку начинают деревьями и поросль вылазит, так что этот объект очень важен.На призыв людей о помощи отреагировали сотрудники прокуратуры Киржачского района. Надзорным ведомством установлено- мост действительно имеет значительные дефекты из-за подмыва опоры и нуждается в срочном ремонте.Евгений Сергеев, старший помощник прокурора Киржачского района:– По результатам проведенной проверки факты нашли свое подтверждение, было внесено представление в адрес администрации Киржачского района.После представления прокуратуры рабочая группа также выехала на объект. Чиновники заявляют: сметная документация практически готова, а долгожданный ремонт может начаться уже в начале ноября.Андрей Голованов, ио первого заместителя главы администрации Киржачского района:– Конструкции осмотрены, вызов будет профессионалов, экспертов для оценки возможностей его реконструкции или приведение в нормативно-техническое состояние.Глава района, секретарь местного отдаления партии "Единая Россия" Андрей Доброхотов взял ситуацию под личный контроль. Жители Недюрево написали обращение в региональное отделение.Андрей Доброхотов, глава Киржачского района:– На сегодняшний день производится осмечивание ремонтных работ по восстановлению этого единственного подъезда и заказана экспертная комиссия чтобы получить экспертное заключение по этому сооружению.Все нарушения чиновники должны будут устранить в течение месяца. Реконструкция переправы- на контроле прокуратуры Киржачского района.Александр Сыпченко, Александр Чунаев.Вести-Владимир