Свою вину подозреваемый пока не признает. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.

Экс-заместителя губернатора Владимирской области обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Речь идёт оПо версии следствия, высокопоставленный чиновник с августа по ноябрь прошлого года получил от подмосковной компании, выигравшей тендер на капремонт гимназии в Коврове, взятки в виде 550 тысяч рублей наличными и оплаты авиаперелётов на 55 тысяч рублей.Взамен госслужащий пообещал бизнесмену помочь с подписанием актов приёмки выполненных работ, а также получить новые подряды на ремонт учреждений. При получении очередной части мзды вице-губернатор был задержан чекистами.Кроме того, Вишневский, введя в заблуждение представительницу одной из компаний, получил от неё пожертвование на 150 тысяч рублей для решения социальных проблем региона. По факту он потратил деньги на личные нужды.Свою вину подозреваемый пока не признает. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.