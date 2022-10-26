Жена Евгения Петросяна откровенно рассказала о зачатии сына.

Жена Евгения Петросяна откровенно рассказала о зачатии сына.В 2020 году насвет появился первенец Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой.Сорокалетняя разница в возрасте не помешала двум людям создать семью, за жизньюкоторой пристально следят многочисленные поклонники.Вокруг рождениямаленького Вагана ходит множество слухов. Жена Евгения Петросяна решила развеять сомненияи вывалить детали зачатия. По словам Татьяны, путь к материнству был непрост, иу нее были серьезные проблемы. Однако, оплодотворенная женщина сумеласама выносить и родить здорового ребенка. Слухи о суррогатном материнстве жена старикаПетросяна тоже отрицает."Жуткие былисложности. Но я знаю точно, что в этом вопросе главное — это не отчаиваться",— говорит Татьяна Брухунова.Зимой наследникупары будет уже три года. По словам жены Евгения Петросяна, у маленького сынауже есть первое увлечение. Малыш с юных лет устраивает водные заплывы."Ваган двараза в неделю ходит в бассейн… Ему очень нравится. Обожает плавать", —рассказывает Татьяна. Она признается, что сама очень плохо плавает, хоть илюбит воду. Кроме этого, сын Евгения Петросяна занимается королевской гимнастикой, асовсем скоро пойдет изучать иностранные языки.