Жена Евгения Петросяна откровенно рассказала о зачатии сына.
Жена Евгения Петросяна откровенно рассказала о зачатии сына.
В 2020 году на
свет появился первенец Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой.
Сорокалетняя разница в возрасте не помешала двум людям создать семью, за жизнью
которой пристально следят многочисленные поклонники.
Вокруг рождения
маленького Вагана ходит множество слухов. Жена Евгения Петросяна решила развеять сомнения
и вывалить детали зачатия. По словам Татьяны, путь к материнству был непрост, и
у нее были серьезные проблемы. Однако, оплодотворенная женщина сумела
сама выносить и родить здорового ребенка. Слухи о суррогатном материнстве жена старика
Петросяна тоже отрицает.
"Жуткие были
сложности. Но я знаю точно, что в этом вопросе главное — это не отчаиваться",
— говорит Татьяна Брухунова.
Зимой наследнику
пары будет уже три года. По словам жены Евгения Петросяна, у маленького сына
уже есть первое увлечение. Малыш с юных лет устраивает водные заплывы.
"Ваган два
раза в неделю ходит в бассейн… Ему очень нравится. Обожает плавать", —
рассказывает Татьяна. Она признается, что сама очень плохо плавает, хоть и
любит воду. Кроме этого, сын Евгения Петросяна занимается королевской гимнастикой, а
совсем скоро пойдет изучать иностранные языки.