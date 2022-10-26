В Минеральных водах пройдут похороны бойца ЧВК Вагнер, героя ЛНР Александра Мартинкяна, который скончался после тяжелого ранения, полученного в ходе боевых действий на Донбассе.

В Минеральных водах пройдут похороны бойца ЧВК "Вагнер", героя ЛНР Александра Мартинкяна, который скончался после тяжелого ранения, полученного в ходе боевых действий на Донбассе.Александр был ветераном боевых действий, прошел ряд горячих точек, в том числе, воевал с террористами ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. Выполнял задачи в рядах ЧВК "Вагнер", за проявленное мужество и героизм получил звание Героя ЛНР, а также был представлен к Ордену Мужества посмертно.ЧВК "Вагнер" ведет наступление на Бахмутском направлении, ранее взяв под контроль Попасную, Углегорскую ТЭС и ряд населенных пунктов, окружающих Бахмут.Ранее в Волгограде прошли похороны одного из командиров ЧВК "Вагнер", Героя России Алексея Нагина (Терека). На прощании с ним, которое прошло в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва", помимо других официальных лиц, побывали губернатор области Андрей Бочаров, а также бизнесмен Евгений Пригожин.