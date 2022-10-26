Доплата за совмещение должностей предусмотрена трудовым законодательством. Проект прошёл правовую экспертизу.

Врио главы Владимира Александру Максимову увеличили оклад на 80%. Единогласное решение Владимирский горсовет принял 26 октября.«Доплата за совмещение должностей предусмотрена трудовым законодательством. Проект решения прошёл правовую экспертизу», - подчеркнул председатель профильного комитета Алексей Лызлов.Надбавка введена задним числом - с 20 сентября, то есть с даты заступления Александра Максимова на пост исполняющего обязанности мэра города.