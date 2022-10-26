Из Коврова отправился второй эшелон с мобилизованными земляками. Подготовка бойцов сейчас...

Из Коврова отправился второй эшелон с мобилизованными земляками. Подготовка бойцов сейчас продолжается в Ковровском учебном центре. Репортаж Марии Платанюк.Перрон железнодорожного вокзала в Коврове. Ночная отправка наших земляков в зону специальной военной операции. Защитников Родины провожают с напутствием и молитвой. О Победе и защите.- Спаси, сохрани, защити, очисти!Этот эшелон- уже второй по счёту. Мужчин, призванных по частичной мобилизации, провожают родные, друзья, представители администрации города Коврова и Владимирской области. Бойцы, которые едут к местам несения службы, могут быть уверены: их семьи получат всестороннюю поддержку.Дмитрий Лызлов, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Те, кто остаются здесь, их долг- защитить семьи, обеспечить их благополучие. Социальные службы, все работники администрации получили указание и поручение губернатора- до каждой семьи дойти. Оказать помощь всем, кто нуждается. И детям, и старикам...Солдаты, сержанты, офицеры... Тех, кто встал на защиту рубежей страны провожает и военный оркестр.А это уже полигон учебного центра Западного военного округа в Ковровском районе. Обучение ежедневное. От тактической медицины до огневой подготовки. Кому-то предстоит вспомнить навыки, кому-то качественно обучиться в сжатые сроки. По словам самих ребят, настрой один - ПОБЕЖДАТЬ!Антон, мобилизованный:- Нас учат боевые офицеры, инструктора, которые владеют специальными знаниями, там огневой поддержкой мы занимаемся, там связь... Живём в нормальных условиях, в казармах, кормят нормально. Занятия у нас в день примерно часов по восемь.Алексей, мобилизованный:- Служил именно пулемётчиком. Это моё штатное оружие еще со срочной службы. Настрой, естественно, боевой.В современных боевых условиях дроны - важнейшая часть снаряжения. С помощью беспилотников бойцы оценивают обстановку с высоты птичьего полёта.Сергей, мобилизованный:- Сейчас взлёт-посадка. Небольшое маневрирование. Дальше- больше. Потом уже будет выставлять задачи, координировать, сверять с картами."Точечная" мобилизация в нашем регионе продолжается.Пока - по ряду востребованных военных специальностей. На особом контроле губернатора Алексндра Авдеева- выплата довольствия тем, кто находится в учебке в Пакино. Глава региона рассказал, что получил "35 сигналов от родных". По каждому случаю работают индивидуально. Помощь нашим бойцам поступает со всей области.А этот видеопривет "прилетел" из зоны СВО. Выпускник ВлГУ - от лица всех защитников поблагодарил земляков за тепло сердец. Вместе победим!- Особая благодарность бабе Вале, которая своими руками связала целый мешок тёплых носков для бойцов.Мария Платанюк "Вести-Владимир"