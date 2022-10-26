В рамках проекта Открой#Моспром столичные фабрики и заводы посетили более 11 миллионов человек. Для них провели свыше тысячи экскурсий и около 70 онлайн-туров.

В рамках проекта "Открой#Моспром" столичные фабрики и заводы посетили более 11 миллионов человек. Для них провели свыше тысячи экскурсий и около 70 онлайн-туров.Москвичи и гости столицы могут ознакомиться с работой предприятий, поучаствовать в промышленных сквизах, мастер-классах и хакатонах, попасть на концерты и спектакли на производственных площадках.За почти четыре года в рамках проекта проведено 1,1 тысячи экскурсий по 100 предприятиям. Число посетителей превысило 11 миллионов человек, сообщил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В департаменте получают отзывы участников экскурсий и при необходимости корректируют программу."Планируем и дальше внедрять в проект новые форматы, проводить больше интерактивных мероприятий и, безусловно, увеличивать количество предприятий, которые могут посетить гости и жители Москвы", – отметил Овчинский.Список участников проекта продолжает пополняться. В 2022 году к нему присоединилось еще порядка 20 предприятий. Среди них – компания "МонАрх", которая показала экскурсантам процесс сборки готовых жилых помещений.Те, кто не смог попасть на экскурсии, могут посмотреть видеозаписи мероприятий на сайте проекта .Москва продолжает наращивать свою промышленную базу. В ближайшие годы в городе по программе комплексного развития территорий.